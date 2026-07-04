Na auto-putu ka Novom Sadu, kod isključenja za Batajnicu, zapalio se kamion. Snimak incidenta objavljen je na društvenim mrežama, dok za sada nema informacija o povređenima.
Beograd
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Na auto-putu ka Novom Sadu dogodila se teška saobraćajna nezgoda, a snimak nesreće proširio se društvenim mrežama.
Kako je objavljeno na Instagram stranici Serbia Live Vesti, kod isključenja za Batajnicu zapalio se kamion.
Za sada nema informacija o povređenima.
Kako se može videti, snimak je načinjen iz vozila u pokretu.
Kurir.rs
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