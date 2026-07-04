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Na auto-putu ka Novom Sadu dogodila se teška saobraćajna nezgoda, a snimak nesreće proširio se društvenim mrežama.

Kako je objavljeno na Instagram stranici Serbia Live Vesti, kod isključenja za Batajnicu zapalio se kamion.

Za sada nema informacija o povređenima.

Kako se može videti, snimak je načinjen iz vozila u pokretu.

Kurir.rs

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