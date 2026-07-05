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Od ponedeljka 6. jula menjaju se pravila parkiranja u delu Zemuna između Keja oslobođenja, Stevana Markovića, Karađorđeve, Ulice 22. oktobra, Vrtlarske, Bežanijske i Njegoševe. 

Plava zona će postati zelena, a kontrola i naplata će imati novo radno vreme - radnim danom od 7 do 21 čas, a subotom od 7 do 14 časova.

U zelenoj zoni u Zemunu primenjivaće se uobičajena pravila i cene.

Parkiranje je ograničeno na 180 minuta, sa cenom 55 dinara po satu i uz mogućnost uplate dodatnih 60 minuta u iznosu od 160 dinara Cena povlašćene parking-karte za stanare ostaće 500 dinara.

Stanarima, koji na dan stupanja na snagu redefinisanog sistema naplate i kontrole parkiranja poseduju važeću povlašćenu kartu za parkiranje (PPK), ista ostaje da važi. Cena dnevne parking-karte iznosiće 3.000 dinara, uz mogućnost plaćanja u roku od 20 dana sa popustom u iznosu od 50 odsto.

Kurir.rs/Novosti

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