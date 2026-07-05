U Hitnoj pomoći je rečeno da je ta služba noćas intervenisala 123 puta, 30 puta na javnom mestu.
hitna pomoć
TEŠKA NOĆ U BEOGRADU: Poginuo mladi vozač, povređeni motociklisti i dva muškarca u tuči
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U saobraćajnoj nesreći oko jedan posle ponoći u Boljevcima poginuo je muškarac star 24 godine kada je kolima udario u banderu.
U centru Beograda nešto pre ponoći povređen je motociklista star 36 godina.
Takođe oko ponoći na Novom Beogradu u tuči su teško povređena dvojica od 19 i 44 godine.
U Hitnoj pomoći je rečeno da je ta služba noćas intervenisala 123 puta, 30 puta na javnom mestu. Pozivi su bili uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.
Kurir.rs/Beta
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