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U saobraćajnoj nesreći oko jedan posle ponoći u Boljevcima poginuo je muškarac star 24 godine kada je kolima udario u banderu.

U centru Beograda nešto pre ponoći povređen je motociklista star 36 godina.

Takođe oko ponoći na Novom Beogradu u tuči su teško povređena dvojica od 19 i 44 godine.

U Hitnoj pomoći je rečeno da je ta služba noćas intervenisala 123 puta, 30 puta na javnom mestu. Pozivi su bili uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema.

Kurir.rs/Beta

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