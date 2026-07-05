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Tradicionalno svakog prvog vikenda u mesecu, već dve decenije, JKP „Gradska čistoća” sprovodi akciju besplatnog transporta kabastog otpada sa beogradskih ulica, pa će tako biti i tokom dana vikenda, 4. i 5. jula, podsećaju iz ovog gradskog preduzeća.

Komunalni radnici „Gradske čistoće” sprovode besplatno ovu akciju, čak i u situacijama kada je količina ove vrste otpada neuobičajeno velika.

Tokom prvog vikenda u julu, sugrađani će nepotrebne kabaste predmete iz svojih domova, poput kauča, ormara, komoda, stolova, moći da ostave pored najbližih kontejnera ili ispred svojih dvorišta, odakle će ih ekipe „Čistoće” u najbržem roku ukloniti.

Prioritet u odnošenju ovih nepotrebnih predmeta iz domaćinstava tokom akcije imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada.

Potrebno je da sugrađani o količini otpada i lokaciji na kojoj će ga odložiti obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa, i subotom od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona pogona „Gradske čistoće” u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6 do 13.30 časova. Takođe, građani se mogu javiti i prijaviti lokaciju i na zvaničnoj Instagram stranici preduzeća @gradska_cistoca_beograd.

„Čistoća” apeluje na sugrađane da ovu akciju iskoriste, kako se ova vrsta otpada ne bi gomilala pored kontejnera na beogradskim ulicama ili drugim javnim površinama ostalim danima u mesecu, kada se usluga transporta ove vrste otpada naplaćuje.

Ostalim danima u mesecu građani mogu na dva načina odložiti svoj kabasti otpad. Mogu ga sami odneti na pogon JKP-a „Gradska čistoća” u opštini u kojoj žive svakog radnog dana od 8 do 13.30 časova, a ostalim radnim danima Beograđani mogu pozvati ekipe „Gradske čistoće” na pomenute brojeve telefona i obavestiti ih o količini otpada i mestu na kojem su ga odložili. Ekipe ovog preduzeća će doći i ukloniti kabasti otpad sa prijavljenih lokacija, ali ostalim danima ova usluga se naplaćuje po cenovniku vanrednih usluga, koji je moguće naći na zvaničnom sajtu preduzeća: www.gradskacistoca.rs.

Brojevi telefona opštinskih pogona JKP-a „Gradska čistoća”:

Stari grad – 011/3281-084,

Zvezdara – 011/2412-192,

Palilula – 011/2752-625,

Vračar – 011/3835-026,

Voždovac -011/2882-916,

Savski venac – 011/2883-701,

Čukarica – 011/3570-650,

Rakovica – 011/3591-364,

Novi Beograd – 011/2603-383,

Zemun – 011/6610-722.