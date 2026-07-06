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Dušanka Didulica ratnih 90-tih godina prošlog veka u Hrvatskoj je počela da pravi domaći sapun. Danas živi u Zvečkoj, u Obrenovcu, i uz pomoć supruga Đorđa pravi sapun koji je veoma efikasan i skida sve fleke.

Ovo nije domaći sapun kao što su pravile naše bake, već njegova moderna verzija.

Za Dušankin domaći sapun, čulo se na gotovo svim kontinentima: ova vredna žena uz pomoć supruga Đorđa više od 20 godina pravi sapun koji skida svaku fleku, a tkanine čini neverovatno belim.

1/7 Vidi galeriju Dušankin domaći sapun Foto: RTV Mag Youtube printscreen

- Domaći sapun je efikasan za pranje veša, univerzalno pranje veša, znači može i za šareni veš, može i za beli, za patike, za kuhinjske krpe, mehaničari koji prljaju ruke, za njihove ruke koje rade oko mehanike. Ne znam zašto još da vam kažem..., veli Dušanka za obrenovački RTV Mag.

- Uglavnom, skida fleke, masne skida, evo sad sam čula i od kupca da je skinula fleke od višanja, a od višanja je jako teško, od voća da se skine fleka. Ovo jeste domaći sapun, ali ne onakav kakav su nekada pravile naše bake, već je njegov sastav malo obogaćen.

- Nije sapun kao nekad, što su naše mame i bake radile, od ostataka svinje, na primer kosti, kožure, i onda se tu metala ta živa soda, kaustička, kako se zove. To nije taj sapun, to je sada moderna verzija sapuna.

- Isto se lepo kuva, u njega ide mast svinjska, voda, ja stavljam obavezno arijel ili persil, to mi ćerka iz Austrije donosi, da bi bilo što bolje i efikasnije. I donosi mi sredstvo za fleke, otud, i stavim naš običan feri, i to se kuva, eto, od 2 i po sata do 3, recimo, zavisno od vremena. Ako je hladno, brže se stegne, ako je toplo, duže se kuva, dodaje Dušanka.

Dušanku muka naterala na domaći sapun

Porodica Didulica, ratnih 90-ih godina prošlog veka, doselila se iz Hrvatske u Zvečku, ali još na starom ognjištu počeli su da proizvode sapun.

- Nismo imali s čim da peremo, pa sam ja to od naših mama, baka, ranije su pravile taj, pa smo napravile tu kombinaciju. I od 90-te godine ja sam to počela da pravim, i svakoj ženi sam rekla da pravi, da se ljudi mogu oprati. Na svu sreću, imala sam prijatelje u Srbiji koji su mi znali poslati prašak, pa i kvasac, nismo imali za hleb da pravimo. Ja sam to, znači, od 2000. godine...

Danas mnogi znaju za njen sapun i koriste ga, pogotovo naši ljudi u dijaspori. Ima ga u Beču, ima ga u Australiji u Sidneju, ima ga u Americi u Bafalu...

- Ima ga u Australiji u državi Viktoriji, ima ga u Hrvatskoj, naravno, ima ga svud po Srbiji. Ko god dođe iz stranih zemalja, pošto sam ja iz Krajine. Ima ga u Bosni, sad baš u Zvorniku, trenutno je odnet u Zvornik.

- Prodajem za Novi Sad, prodavala sam i za butik venčanica u Beogradu. I eto, čula sam informaciju od doktora koji je radio na VMA, Aleksandar Đorđević, koji je pisao knjigu. Pre nekih 15 godina, kad je držao prezentaciju, on kad je video, on je rekao: "Duška, to je i za grčeve". Naučno nije dokazano kako, ali kaže: "Ko god ima grčeve, da se stavi u čarapicu i pod čaršav, da to deluje".

Posla za vredne ruke ove žene uvek ima.