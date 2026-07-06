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Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” vršiće i danas suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda uređajima sa zemlje i vode, i to u periodu od 17 do 23 časa.

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja biće obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Bežanijski zimovnik, uz blokove 70, 70a i 45 ka Surčinskom polju, Ostružnica – Ada Ciganlija, Ada Međica, nasip od Progara ka Jakovu, SC „Surčin”, Soko Salaš, naselja SAJ, 13. maj, Goveđi brod, Bojčinska šuma, nasip Progar – Boljevci ka Nautičkom selu, nasip od Bloka 45 ka Jakovu, te naselja Bečmen, Ledine, Surčin, Boljevci, Jakovo, Nova Galenika, Ekonomija, Belarica, Radiofar.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko to vremenski uslovi budu dozvolili, štoo podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature i snagu vetra. Nažalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, tako da nije moguće sprovesti akciju suzbijanja zbog termolabilnosti preparata. Zbog toga iz ovog preduzeća apeluju na sugrađane da imaju razumevanje i strpljenje za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine, koje su u punoj pripravnosti, zatim da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Takođe, apeluju na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, koji su idealna mesta za razmnožavanje komaraca, da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama omoguće nesmetan rad.

Ekipe JKP-a „Gradska čistoća” nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike. U slučaju da građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata i subotom od 8 do 14 sati.

Povećanu brojnost komaraca sugrađani mogu prijaviti i dopisom na imejl adrese: nfo.centar@gradskacistoca.rs i ekologija@gradskacistoca.rs, te porukom na zvaničnu Instagram stranicu preduzeća @gradska_cistoca_beograd, kao i pozivom na broj telefona Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine 011/3054-039.

Preparati koji se koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovani su kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.