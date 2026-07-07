Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Vračar, u utorak, 7. jula, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u delu Ulice cara Nikolaja II, od Ulice vojvode Dragomira do Jirečekove ulice.

Za najnužnije potrebe obezbeđena je auto-cisterna, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode.

Za sve dodatne informacije mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

Kurir.rs/Beograd.rs

Ne propustiteBeogradOD DANAS PA DO 17. JULA IZMENE U SAOBRAĆAJU U MIS IRBIJEVOJ: Trolejbus 21 privremeno se ukida
GSP 1.jpg
BeogradDUŠANKU IZ OBRENOVCA MUKA NATERALA DA POČNE DA PRAVI ONO ŠTO JE DANAS USPEŠAN BIZNIS! Rešila da proba, a sad njena roba ide preko! Ženama recept davala džabe
domaći sapun Dušanka Didulica
BeogradNOVA PRAVILA PARKIRANJA U ZEMUNU! Od ponedeljka 6. jula plava zona postaje zelena!
shutterstock-423218617.jpg
BeogradVELIKI INFRASTRUKTURNI PROJEKAT U BEOGRADU! Stigla čelična konstrukcija za novi Savski most iz Kine: Radovi na reci ulaze u ključnu fazu, sve ide po planu
WhatsApp Image 2025-07-30 at 12.23.49.jpeg