Dodajte Kurir u vaš Google izbor

od 6 do 14 časova

od 6 do 14 časova

Slušaj vest

Javno komunalno preduzeće „Beogradski vodovod i kanalizacija” najavilo je radove „Elektromreže Srbije” i prekid u snabdevanju električnom energijom više objekata beogradskog vodovodnog sistema.

Kako je navedeno u saopštenju, u utorak, 7. jula, od 6 do 14 časova bez vode će biti potrošači u opštini Rakovica, naselju Senjak (Savski venac) i naseljima Železnik, Sremčica, Rušanj, Velika Moštanica, Umka, u delovima Banovog brda ispod Požeške ulice, kao i u naseljima Čukarička padina, Ostružnica, Bele vode i Rupčine (Čukarica).

Od 6 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u opštini Barajevo i naseljima Ripanj (Voždovac) i Trešnja (Voždovac – Sopot).

Umanjen pritisak i povremene prekide u vodosnabdevanju od 6 do 14 časova osetiće potrošači na višim spratovima na teritoriji opština Novi Beograd, Zemun, Surčin i u naseljima Vidikovac i Cerak (Rakovica).

Za najnužnije potrebe obezbeđene su auto-cisterne, a mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači se mogu obratiti Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu se potražiti i na veb-adresi www.bvk.rs.