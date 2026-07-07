isključenja struje
OVA 4 DELA BEOGRADA DANAS SU BEZ STRUJE: Isključenja startuju već u 8 sati
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Spisak isključenja struje u Beogradu
Zvezdara
10:00 - 17:00 LjUBIŠE MIODRAGOVIĆA: 3B-5Ž,9R,
Voždovac
09:00 - 14:00 BELIMARKOVIĆEVA: 22, DRAGAČEVSKA: 4,
08:30 - 14:00 Naselje RIPANj: KRAGUJEVAČKI PUT: 84-84A, PUT ZA BOŠNjAKE: 2-8,1-9A,
Zemun
10:00 - 14:00 CARA DUŠANA: 3,7-17, ČUNARSKA: 1-17, FRUŠKOGORSKA: 4-12,7-19V/2, GARDOŠKA: 2-46,1-17, GROBLjANSKA: 2-30,1-19, KEJ OSLOBOĐENjA: 47a-51,55-73B, LAGUMSKA: 18-26,17-23, NjEGOŠEVA: 10-36,27-53, SIBINjANIN JANKA: 2-24,1, SINĐELIĆEVA: 2-48,1-13,19-47a, STARA: 2-20A,1-9A, STRMA: 1-1A, TESNA: 2,1, VESLARSKA: 2-4,1, VISOKA: 2-40,1-39,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Kolubarski trg 119-156, Jug Bogdanova, Kneginje Milice
Kurir.rs
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