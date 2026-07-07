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Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” vršiće i u utorak, 7. jula, suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda uređajima sa zemlje i vode, i to od 17 do 23 časa, saopštili su iz ovog komunalnog preduzeća.

Tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja biće obuhvaćeni sledeći lokaliteti: kanal Veliki Galijaš, Ada Huja, Paradajz ostrvo uz Višnjicu do Bele stene, Košutnjak, Topčider, Vinča uz Dunav, Ritopek, Grocka uz Dunav, Brestovik, Zaklopača, Put za Vrčin, SP „Jajinci”, selo Rakovica, Miljakovačka šuma, Miljakovački vinogradi, Staro Kijevo i Usek Kijevo, Dorćol, Dunavski kej, Stara Karaburma, Višnjica, Višnjička banja, Karaburma, Ćalije, Mirijevo i Zeleno brdo.

Tretmani će biti sprovedeni isključivo ukoliko to vremenski uslovi budu dozvolili, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalnu temperaturu i snagu vetra.

Nažalost, kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, tako da nije moguće sprovseti akciju suzbijanja komaraca zbog termolabilnosti preparata.

Iz „Čistoće” apeluju na sugrađane da imaju razumevanje i strpljenje za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine, koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Takođe, ovo preduzeće apeluje na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, da isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, koji su idealna mesta za razmnožavanje komaraca, da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće” omoguće nesmetan rad.

Ekipe JKP-a „Gradska čistoća“ nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike.

Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata, i subotom od 8 do 14 sati. Povećanu brojnost komaraca sugrađani mogu prijaviti i dopisom na imejl adrese info.centar@gradskacistoca.rs i ekologija@gradskacistoca.rs, te porukom na zvaničnu Instagram stranicu preduzeća @gradska_cistoca_beograd, kao i pozivom na broj telefona Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine 011/3054-039 .

Preparat koji ekipe JKP-a „Gradska čistoća” koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovani su kod Ministarstva za zaštitu životne sreedine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah, navodi se u saopštenju.