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Od večeras dolazi do promena u radu linija javnog gradskog prevoza na Zvezdari zbog radova, a od utorka, 7. jula, dolazi i do izmena režima rada linija javnog gradskog prevoza na Novom Beogradu, saopštio je Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda.

Do promene na Zvezdari dolazi zbog izvođenja radova na redovnom održavanju u Mis Irbijevoj ulici, na delu od Marčanske do Ulice Vojislava Ilića, kao i da će se radovi izvoditi po fazama.

Foto: Beograd.rs

Promena će trajati do 17. jula.

Tokom faze 1, radovi će se izvoditi na kolovozu u Mis Irbijevoj ulici, na delu od Marčanske do Ulice dr Velizara Kosanovića (raskrsnica slobodna za saobraćaj) i zbog tih radova, koji će se izvoditi od 6. do 9. jula, ta deonica će biti zatvorena za saobraćaj, tako da će trolejbuska linija 21 biti privremeno ukinuta, a autobuska linija 20 će saobraćati redovnom trasom.

Takođe, od večeras će doći i do izmene režima rada linija javnog gradskog prevoza zbog radova u Bulevaru kralja Aleksandra zbog izvođenja radova na redovnom održavanju kolovoza u Bulevaru kralja Aleksandra (faza 3), i to na delu od Beogradske do Resavske ulice, kada će doći do zauzeća desne kolovozne trake u smeru ka ulici Kneza Miloša, saopštilo je Gradsko saobraćajno preduzeće Beograd.

Radove izvodi preduzeće JKP "Beograd put" večeras od 22 sata do 12. jula.

Tada će doći do izmene režima rada linija GSP na taj način što će vozila sa linije 24 u smeru ka Dorćolu saobraćati sledećom trasom: Njegoševa - Svetozara Markovića - Kralja Milana - Terazije - Kolarčeva - Trg Republike - Francuska i dalje redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi.

Vozila sa linija EKO1, 26, 26N, 202N, 302N i 307N u smeru ka gradu saobraćaće sledećom trasom: Bulevar kralja Aleksandra - Profesora Mihaila Đurića (levom saobraćajnom trakom - tramvajske šine) - 27. marta - Takovska - Trg Nikole Pašića i dalje redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnim trasama.

Osim toga, vozila sa linije 27 će se u smeru ka gradu saobraćati sledećom trasom: Ruzveltova - Kraljice Marije - 27. marta - Takovska - Trg Nikole Pašića i dalje redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi, a vozila sa linije 74 će u smeru ka gradu saobraćati sledećom trasom: Ruzveltova - Kraljice Marije - 27. marta - Takovska - Kneza Miloša i dalje redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Trasu će promeniti i vozila na liniji ADA4 na taj način što će u smeru ka gradu saobraćati sledećom trasom: Bulevar kralja Aleksandra - Profesora Mihaila Đurića (levom saobraćajnom trakom - tramvajske šine) - 27. marta - Takovska - Kneza Miloša i dalje redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnoj trasi.

Od utorka 7. jula, doći će i do izmena režima rada linija javnog prevoza u Ulici Nedeljka Gvozdenovića na Novom Beogradu.

Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda saopštio je da će tokom izvođenja radova na izgradnji kišne i fekalne kanalizacije u Ulici Nedeljka Gvozdenovića, na delu od raskrsnice sa Surčinskom ulicom do raskrsnice sa Ulicom Srđana Aleksića doći će do promena u radu linija javnog prevoza, kao i da će se radovi izvoditi po fazama.

Tokom trajanja faze I, Ulica Nedeljka Gvozdenovića biće zatvorena od sutra do 17. jula na delu od raskrsnice sa Ulicom Srđana Aleksića narednih 60 metara prema Ulici surčinskoj, a takođe će biti onemogućen izlazak vozila javnog prevoza iz okretnice "Bežanijska kosa".

Vozila sa linija 70, 74, 75 i ADA 5 će saobraćati do privremenog dolazno-polaznog stajališta "Bežanijska kosa 1" u Ulici Srđana Aleksića, na poziciji ED stuba koji se nalazi oko 50 metara posle pešačkog prelaza u zoni raskrsnice Ulica Srđana Aleksića i Nedeljka Gvozdenovića.

Foto: Beograd.rs

U smeru ka gradu, vozila će dalje saobraćati ulicama Srđana Aleksića, Vespučijevom, Magelanovom, Nedeljka Gvozdenovića i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 72 će u oba smera saobraćati trasom: Tošin bunar - Vojvođanska - Surčinska i dalje redovnom trasom, a vozila sa linije 72N će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića - Žorža Matea - Partizanske avijacije - Marka Čelebonovića - Dr Huga Klajna - Ljubinke Bobić - Gandijeva - Vojvođanska - Surčinska i dalje redovnom trasom.

Od 18. jula do 7. avgusta, tokom trajanja faze Ib, za saobraćaj će biti zatvorena Ulica Nedeljka Gvozdenovića.

Vozila sa linije 72 će u oba smera saobraćati trasom: Tošin bunar - Vojvođanska - Surčinska i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linije 72N će u oba smera saobraćati trasom: Bulevar Zorana Đinđića – Žorža Matea - Partizanske avijacije - Marka Čelebonovića - Dr Huga Klajna - Ljubinke Bobić - Gandijeva - Vojvođanska - Surčinska i dalje redovnom trasom.