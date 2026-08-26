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U samom srcu starog Beograda, preko puta Saborne crkve, nalazi se kafana koja već gotovo dva veka privlači pažnju neobičnim imenom. Na njenoj tabli ne piše nijedna reč - samo znak pitanja. Iako mnogi misle da je u pitanju šala ili marketinški trik, iza tog naziva krije se istinita priča koja je postala deo istorije prestonice.

Kako je znak pitanja postao ime kafane?

Zgrada u kojoj se nalazi kafana podignuta je 1823. godine po nalogu kneza Miloša Obrenovića, a ubrzo je postala jedno od omiljenih mesta okupljanja beogradske gospode, trgovaca i putnika.

Krajem 19. veka tadašnji vlasnik želeo je da kafanu nazove "Kod Saborne crkve", budući da se nalazila odmah preko puta jednog od najvažnijih hramova u gradu. Međutim, crkvene vlasti usprotivile su se takvom nazivu smatrajući da nije primereno da se ime verskog objekta povezuje sa kafanom.

Dok se čekala konačna odluka o sporu, vlasnik je na tablu privremeno stavio samo znak pitanja. Ono što je trebalo da bude kratkotrajno rešenje ubrzo je postalo trajno. Beograđani su počeli da govore da idu u kafanu "?", a neobično ime ostalo je do danas.

1/3 Vidi galeriju Kafana "?" danas se smatra najstarijom kafanom u Beogradu koja i dalje radi, a ujedno je i jedna od najstarijih aktivnih kafana u Srbiji. Tokom gotovo dva veka postala je nezaobilazan simbol grada i mesto koje čuva duh nekadašnjeg Beograda. Foto: Youtube/Ratko Radovic, Dado Đilas

Mesto gde se pisala istorija Beograda

Tokom decenija, kafana "?" nije bila samo mesto za piće i odmor. Za njenim stolovima sedeli su književnici, umetnici, profesori, političari, trgovci i brojni ugledni Beograđani. Tu su vođeni važni razgovori, sklapani poslovi, nastajale ideje i donosile odluke koje su obeležile različite periode istorije prestonice. Prema zapisima o njenoj istoriji, među gostima koji su svraćali u ovu kafanu bio je i Vuk Karadžić.

Autentičan enterijer, stari nameštaj i atmosfera koja podseća na Beograd iz 19. veka učinili su da kafana postane nezaobilazna turistička atrakcija, ali i omiljeno mesto svih koji žele da osete duh nekadašnje prestonice.

Foto: Youtube/Ratko Radovic

Simbol starog Beograda koji odoleva vremenu

Iako su se kroz istoriju menjali vlasnici, vlasti i čitavi delovi grada, jedno je ostalo isto - znak pitanja na tabli iznad ulaza. Bilo je pokušaja da se naziv promeni, ali nijedan nije uspeo.

Upravo zato kafana "?" danas nije poznata samo po hrani i piću, već i po jedinstvenoj priči koja stoji iza njenog imena. Kao najstarija aktivna kafana u Beogradu, ona predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola prestonice i podseća na vreme kada je jedan običan znak pitanja postao deo istorije grada.

Foto: Youtube/Ratko Radovic

Kurir.rs