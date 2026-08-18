Slušaj vest

Beograd nije samo grad kafana, spomenika i burne istorije. Ispod njegovih ulica, iza starih zidina i u napuštenim hodnicima kriju se priče koje već generacijama izazivaju jezu. Pojedina mesta u prestonici prate glas da su ukleta, a legende o njima prepričavaju se godinama - od priča o duhovima i misterioznim zvucima do navodnih susreta sa neobjašnjivim pojavama.

Iako za većinu ovih priča ne postoje naučni dokazi, one su postale deo beogradskog urbanog folklora i dodatno doprinose misterioznoj strani grada koji je kroz istoriju više puta rušen, osvajan i ponovo građen.

Rimski bunar - misterija duboka vekovima

Jedno od najpoznatijih misterioznih mesta u Beogradu svakako je Rimski bunar na Beogradskoj tvrđavi. Uprkos imenu, veruje se da nije iz rimskog perioda, već da je izgrađen tokom vremena austrijske i turske uprave.

Oko njega su vekovima kružile mračne priče. Najpoznatija legenda govori o ljudima koji su u njemu završili tragičnim putem, ali i o neobičnim zvucima koji se navodno mogu čuti iz njegove dubine. Posetioci su godinama pričali da se u blizini bunara oseća posebna, neprijatna atmosfera, zbog čega je postao jedno od mesta koje mnogi izbegavaju kada padne mrak.

Foto: Tanjug

Zindan kapija - zidovi koji pamte patnju

Kapela na Zindan kapiji jedan je od delova Beogradske tvrđave koji nosi težak istorijski teret. Kroz vekove, ovaj deo grada bio je mesto borbi, zatvaranja i stradanja.

Upravo zbog toga nastale su brojne priče da se noću u blizini mogu čuti koraci, šapat ili neobični zvuci, iako u okolini nema nikoga. Neki posetioci tvrde da su tokom večernjih šetnji osetili nelagodu i hladnoću, dok drugi veruju da su takve pojave samo posledica bogate i tragične prošlosti ovog mesta.

Foto: Printscreen/Instagram

Kula Nebojša - najtužniji simbol tvrđave

Kula Nebojša jedna je od najpoznatijih građevina Beogradske tvrđave, ali njena istorija nije samo priča o odbrani grada. Nekada je služila i kao tamnica u kojoj su bili zatvarani brojni zarobljenici.

Najpoznatija ličnost koja je u njoj stradala bio je grčki revolucionar i pesnik Rigas Feraios, koji je pogubljen krajem 18. veka.

Upravo zbog mračne prošlosti, kroz godine su nastale legende da se u kuli mogu čuti zvuci lanaca, glasovi zatvorenika i koraci nekadašnjih zatočenika.

Foto: Zorana Jevtić

Zgrada Geozavoda - lepota iza koje se kriju priče

Jedna od najlepših zgrada u Beogradu, poznata kao zgrada Geozavoda, decenijama privlači pažnju svojom arhitekturom.

Međutim, osim lepote, za ovu građevinu vezuju se i brojne gradske priče. Pojedini su tvrdili da su noću čuli škripu starih podova, lupanje vrata i zvuke iz praznih prostorija.

Stari objekti često postaju predmet ovakvih legendi, a zgrada Geozavoda upravo zbog svoje istorije i izgleda mnogima deluje kao savršeno mesto za misteriozne priče.

Foto: Beograd.rs

Novo groblje - legende iza ponoći

Groblja su oduvek bila mesta oko kojih nastaju najrazličitije priče, a Staro Novo groblje u Beogradu nije izuzetak.

Tokom godina, pojedini čuvari i posetioci pričali su o neobičnim svetlima, senkama i zvucima koji se navodno pojavljuju u kasnim noćnim satima.

Iako se mnoge od tih priča mogu objasniti prirodnim pojavama, one su dodatno doprinele atmosferi jednog od najstarijih beogradskih grobalja.

Foto: JKP "Pogrebne usluge" Beograd

Topčiderska šuma - mesto gde legende žive među stablima

Topčiderska šuma vekovima je bila omiljeno mesto za šetnju i odmor, ali su se paralelno sa tim razvijale i brojne misteriozne priče.

Stara stabla, gusta vegetacija i tišina koja noću prekriva ovaj deo grada bili su idealna podloga za nastanak legendi o neobičnim pojavama. Beograđani su decenijama prepričavali priče o čudnim zvucima iz dubine šume i osećaju da ih neko posmatra dok prolaze stazama nakon zalaska sunca.

Foto: Kurir

Kalemegdan noću - senke na zidinama tvrđave

Beogradska tvrđava možda je i najveći izvor gradskih misterija. Pored priča o podzemnim prolazima i tajnim hodnicima, mnogi tvrde da su tokom noćnih šetnji Kalemegdanom videli neobične senke na zidinama ili čuli korake iza sebe.

Tvrđava je kroz istoriju bila poprište brojnih bitaka, pa nije iznenađenje što je upravo ona postala mesto oko kojeg se vezuje najviše legendi.

Foto: Shutterstock AI Generator/Shutterstock

Grad u kojem prošlost nikada ne spava

Beograd je kroz više od dve hiljade godina istorije bio svedok ratova, osvajanja, tragedija i velikih promena. Možda upravo zbog toga njegova stara mesta i danas privlače pažnju ljubitelja misterija.

Da li su priče o ukletim lokacijama samo plod mašte ili iza njih postoji nešto što još nije objašnjeno - ostaje pitanje na koje svako ima svoj odgovor. Jedno je sigurno: beogradske legende neće tako lako nestati.

Kurir.rs