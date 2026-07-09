BEOGRAD DANAS BEZ STRUJE: Evo koji delovi grada ostaju bez električne energije i do kada će trajati prekidi
Spisak isključenja struje:
Voždovac
08:30 - 14:00 BULEVAR OSLOBOĐENjA: 129,133-151,
Zemun
10:00 - 13:00 BRAĆE ABAFI: 2-6, DESE LEŽAJIĆ: 2,1, MILANA UZELCA: 2-12,1-7, NOVOGRADSKA: 49Đ-53Ž,57A-67, PRVOMAJSKA: 7-9,13A-13k, SESTARA MILOVANOVIĆ: 1, STEVANA KARAMATE: 6b, ZLATIBORSKA: 16,
09:00 - 13:00 ALEKSANDRA DUBČEKA : 20A,5I-5n, MILOŠA BANDIĆA : 20A, PRVE PRUGE: 37D-37P,
Grocka
08:30 - 16:00 Naselje KALUĐERICA: BULEVAR REVOLUCIJE: 100-158,41-43,67,75B-75V, PETRA KOČIĆA: 1-5, PROLETERSKIH BRIGADA: 20-22,31,39-39A, Naselje LEŠTANE: DUŠANA PETROVIĆA-ŠAN: 2A,8-10C,16D-16Đ,1, SMEDEREVSKI PUT: 2-12B,16-20,26-30,44-46,11,15-17,29-29A,37-39G, Naselje VINČA: BABIN LUG: 2,6-10,18-22,26,1-9,13A-27, BANIJSKA: 4-8,1-5, BARANjSKA: 2,1-5, BEOGRADSKA: 204, BRANIČEVSKA: 2-8, CARICE MILICE: 2-8,14-22,1-5,9-13, ČEGARSKA: 2-8, ĐERDAPSKA: 4,8-10,1-9, DUBOKI HLAD: 2-4, HILjADUTRISTA KAPLARA: 2-12,20,1-11,17, JAGODINSKA: 6-8,2-4,10-14,18-26,1-7,11-33, KAMENIČKA: 2-4, KNINSKA: 2-6,1-7, KORDUNSKA: 2-8, KOSOVKE DEVOJKE: 2-8, KOSOVSKIH BOŽURA: 7, KOSOVSKIH JUNAKA: 2-2B,20-22,26,34-38,54-58,5-17,21-37, KRUŠEDOLSKA: 2,1-19, LADNA VODA: 2-26,32-36,1-5, LEBANSKA: 1-9, MIĆE KRSTIĆA: 2-4,1-7, MIKE PETROVIĆA-ALASA: 2-4,8-18,1-5,11-11,15-17, MILANA VUKIČEVIĆA: 2D-4,8-14,18-20B,24-34B,1-5, MILANOVAČKA: 2B,1,7,11, MILICE STOJADINOVIĆ-SRPKINjE: 2-6,5, MILOŠA OBRENOVIĆA: 2,8A-10,18-20,1-9A, MLAKAČKI POTOK: 2-8,1, NIKOLE PAŠIĆA: 2-30A,34-46,52,56-74,84,96-100,7,13-19,23-25,31-43, OPLENAČKA: 2,1-7, OZRENSKA: 2,12-22,3,13-17, PAJE JOVANOVIĆA: 2-22,26-28,32-38,1-7,11,15-25,29, PALIH BORACA: 2,6-40,44-46A,50,54-56,100-118,1,7-23,27-59,117-127,133-135, PAVLA JAKŠIĆA-ŠTURMA: 2-18,1-7, PETRA LUBARDE: 2-4, POVLjENSKA: 4-16,1-5, PROFESORA VASIĆA: 46-54,60-110,128-146,150-158,164-184,232-234,27-95,123-125,131-133,139-141,153-175,215, RADMILE VUKIČEVIĆ: 20,24,30,36-52,58B-64,70,74,80,13-19,27-29,33-39,43-45, RADMILOVAČKI PUT: 5-9, SMEDEREVSKI PUT: BB, SREMSKA: 2-4G,8-10,1-9, STEVE SIMONOVIĆA: 2-4,3,7-9, STUDENIČKA: 2-8,1-11, ŠUMADIJSKO SOKAČE: 7, SUVOBORSKA: 2-6,1-3,7-9, TAMNAVSKA: 2-10,1-7, VINČANSKA: 2-14,1-9, VOJVODE BOJOVIĆA: 2-4,8-16,1-13,17, ZAJEČARSKA: 2-8,1, ŽIČKA: 4,12-14,1-9,15,21, ŽIVOTE VRANIĆA: 2,1,
Surčin
08:30 - 13:00 Naselje SURČIN: REMBRANTOVA: 2,10-12,18,22-24,5-9,15,19-19A, SIME SARAJLIJE: 2,12-14,22,5,15,19-21,29, STERIJINA: 12,22, VOJVOĐANSKA: 425r,429e-433 m,437b,441B-445đ,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Dr.Đorđa Kovačevića 58-66a, Ivana Milovanovića 1-25, Cerska,Višegradska (prema Lukavici).
09:00 - 13:30 Branka Radičevića 36-76,33-87b, Božidara Todorovića,Olge Jevrić,Vojvode Putnika 1-20,Mije Aleksića, Valandovska 1-11.
09:30 - 11:00 Lajkovac: Veliki Crljeni (zaseok od Elektrane prema bazenu).
11:30 - 13:00 Zaseok Crne Međe prema Jastrebačkoj ulici.
09:00 - 12:00 Lajkovac: Jabučje (zaseok od Doma prema igralištu).
Kurir.rs