Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, potrošači u dve ulice na Čukarici biće bez vode od 8 do 22 časa, a za najnužnije potrebe obezbeđena je cisterna.
Beograd
DEO BEOGRADA BEZ VODE ČAK 14 SATI: Iz vodovoda uputili hitan apel građanima, radovi će trajati do večeras
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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, pojedini potrošači na opštini Čukarica danas će ostati bez vode.
Kako je saopštilo JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", prekid u snabdevanju vodom planiran je u četvrtak, 9. jula 2026. godine, u periodu od 8 do 22 časa.
Bez vode će ostati potrošači u Sandžačkoj ulici, na potezu od Ulice Ljubice Ivošević Dimitrov do Šavničke, kao i u delu Ulice Ljubice Ivošević Dimitrov od Šavničke do Sandžačke ulice.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" apeluju na građane da pripreme dovoljne zalihe vode za piće i osnovne potrebe tokom trajanja radova.
Kurir.rs
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