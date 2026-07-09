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Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, pojedini potrošači na opštini Čukarica danas će ostati bez vode.

Kako je saopštilo JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", prekid u snabdevanju vodom planiran je u četvrtak, 9. jula 2026. godine, u periodu od 8 do 22 časa.

Bez vode će ostati potrošači u Sandžačkoj ulici, na potezu od Ulice Ljubice Ivošević Dimitrov do Šavničke, kao i u delu Ulice Ljubice Ivošević Dimitrov od Šavničke do Sandžačke ulice.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Iz "Beogradskog vodovoda i kanalizacije" apeluju na građane da pripreme dovoljne zalihe vode za piće i osnovne potrebe tokom trajanja radova.