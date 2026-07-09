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U Botaničkoj bašti u Beogradu biće organizovane besplatne projekcije poznatih filmskih otvarenja "Kazablanka", "Beležnica", "Veliki Getsbi" i "Prljavi ples".

Bioskop na otvorenom radiće od danas, 9. jula, do nedelje, 12. jula, a sve projekcije počinjaće u 21 sat.

"Kako bismo zajedno sačuvali travnjak Botaničke bašte i očuvali prelepu gradsku oazu, molimo vas da umesto prostirki i drugih podloga ponesete isključivo obično ćebe", saopštili su organizatori.

Ulaz na sve projekcije je besplatan, ali je zbog ograničenog kapaciteta potrebno unapred preuzeti elektronske ulaznice putem sajta Cite Grand.

Kurir.rs/Beta

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