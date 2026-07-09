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Palata nauke u Beogradu, zadužbina Miodraga Kostića, najavila je danas da će povodom Dana nauke u Srbiji 10. jula otvoriti novu gostujuću izložbu "Moj mikro-svet", koja će trajati do 10. avgusta.

Poseta izložbi je besplatna, a posetioci će moći da vide svet koji se ne može videti golim okom, ali koji svakodnevno oblikuje zdravlje i život.

Izložba na zanimljiv, interaktivan i vizuelno atraktivan način približava mikrobiotu - zajednicu mikroorganizama koja živi sa ljudima, u ljudima i oko njih i ima važnu ulogu u sazrevanju imunskog sistema, varenju hrane, očuvanju ravnoteže organizma i mnogim drugim procesima koji omogućavaju da telo funkcioniše.

Navedeno je da je izložba namenjena svim generacijama - od najmlađih istraživača do odraslih ljubitelja nauke i predstavlja priliku da se jedna složena naučna tema upozna na jednostavan, pristupačan i zanimljiv način.

Više informacija, o izložbi "Moj mikro-svet", može se pronaći na linku - https://palatanauke.rs/gostujuca-izlozba

Kurir.rs/Beta

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