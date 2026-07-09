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Polako, ali sigurno, približavamo se kraju još jedne radne nedelje, a jutarnji špic u Beogradu danas protiče znatno mirnije nego prethodnih dana. Situacija u saobraćaju slična je jučerašnjoj – na većini najopterećenijih saobraćajnica nema većih gužvi, pa se vozila kreću bez dužih zadržavanja.

Na Brankovom mostu saobraćaj se odvija nesmetano, a bez većih kolona su i kružni tok i raskrsnica ispred TC Ušće. Slična situacija je i na mostu Gazela, kao i na Mostu na Adi, gde ovog jutra nema zastoja.

1/7 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: Naxi Kamere

Povremena usporenja beleže se na Autokomandi, ali se kolone brzo raščišćavaju, pa nema većih zadržavanja.

Najveća gužva ovog jutra zabeležena je na Pančevačkom mostu. Duge kolone formiraju se na mestu gde se spajaju Pančevački i Zrenjaninski put, neposredno pred uključenje na most, zbog čega vozači na toj deonici treba da računaju na sporiju vožnju.

Kada je reč o centralnim gradskim ulicama, većih zadržavanja nema. Povremeno je pojačan intenzitet saobraćaja u Ulici kneza Miloša, dok su Takovska, Bulevar despota Stefana i kružni tok na Slaviji potpuno prohodni.