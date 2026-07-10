Potrošači u ulicama Tomaša Ježa i Požarevačka biće bez vode od 8 do 18 časova, a obezbeđene su auto-cisterne za najnužnije potrebe.
Beograd
VRAČAR DANAS 10 SATI BEZ VODE: Iz vodovoda uputili apel građanima da pripreme zalihe zbog radova, evo u kojim ulicama će doći do isključenja
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Javno-komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u gradskoj opštini Vračar, u periodu od 8.00 do 18.00 satibez vode ostati potrošači u ulicama Tomaša Ježa i Požarevačka, u delu od Radoslava Grujića do Ljubostinjske.
Iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodne zalihe vode za piće i osnovne potrebe i navode da će za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biti obezbeđene auto-cisterne.
Kurir.rs
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