Slušaj vest

Na parkingu tehničkog pregleda u Rakovici, jutros oko 4 sata, došlo je do požara na vozilu marke pežo 607. 

Automobil je bio parkiran na tom mestu još od prošle nedelje.

U incidentu nema povređenih, ali je prednji deo vozila potpuno izgoreo. Plamen se proširio i na obližnji kombi marke sitroen, koji je takođe pretrpeo štetu. Nakon poziva, vatrogasne jedinice su brzo reagovale i stigle na lice mesta, gde su uspešno lokalizovale požar. Brza intervencija je sprečila dalje širenje vatre i moguće veće posledice.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaJEDAN TRENUTAK NEPAŽNJE JE POTREBAN DA VATRA IZMAKNE KONTROLI: Iz MUP apeluju na građane da ne pale travu i nisko rastinje (video)
06.jpg
HronikaSUDARILI SE AUTOBUS, KOMBI I AUTO, PA BUKNUO POŽAR: Teška saobraćajna nesreća na putu kod Rume, troje povređeno! (foto)
policija vatrogasci
SrbijaŠTA SE OVO DEŠAVA KOD INĐIJE? Zastrašujuć prizor usled velikog požara: Ljudi u neverici gledaju, NEBO KAO DA JE SMAK SVETA! Dim stigao do naplatne rampe (VIDEO)
collage.jpg