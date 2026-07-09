Na parkingu tehničkog pregleda u Rakovici, jutros oko 4 sata, došlo je do požara na vozilu marke pežo 607.

U incidentu nema povređenih, ali je prednji deo vozila potpuno izgoreo. Plamen se proširio i na obližnji kombi marke sitroen, koji je takođe pretrpeo štetu. Nakon poziva, vatrogasne jedinice su brzo reagovale i stigle na lice mesta, gde su uspešno lokalizovale požar. Brza intervencija je sprečila dalje širenje vatre i moguće veće posledice.