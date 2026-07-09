U incidentu nema povređenih, ali je prednji deo vozila potpuno izgoreo.
Beograd
IZGOREO AUTOMOBIL U RAKOVICI: Požar buknuo na parkingu tehničkog pregleda
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Na parkingu tehničkog pregleda u Rakovici, jutros oko 4 sata, došlo je do požara na vozilu marke pežo 607.
Automobil je bio parkiran na tom mestu još od prošle nedelje.
U incidentu nema povređenih, ali je prednji deo vozila potpuno izgoreo. Plamen se proširio i na obližnji kombi marke sitroen, koji je takođe pretrpeo štetu. Nakon poziva, vatrogasne jedinice su brzo reagovale i stigle na lice mesta, gde su uspešno lokalizovale požar. Brza intervencija je sprečila dalje širenje vatre i moguće veće posledice.
Kurir.rs/Telegraf
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