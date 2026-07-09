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Neočekivani gosti povremeno se pojavljuju u skoro usvim krajevima Beograda. Na društvenim mrežama dele se slike divljih svinja, šakala, koji povremeno zalaze i u naseljena područja.

„Poslednjih godina zbog afričke svinjske kuge brojnost svinja je u nekim delovima, posebno onim koji su zahvaćeni epidemijom, u padu. A u grad ulaze verovatno u potraze za hranom. Na Ušću, smo imali najezdu divljih svinja, kada su zbog visokog vodostaja sa Velikog ratnog ostrva počele da preplivavaju i da izlaze na kopno", istakao je Duško Ćirović s Biološkog fakulteta, za RTS.

Stručnjaci ističu da ne treba previše da ih se plašimo. Ipak, susret sa divljom životinjom zahteva oprez, naročito ako se ona oseća ugroženo ili nema prostora da se udalji.

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 „Kada su u pitanju mužjaci šakala ili divljih svinja, treba izbegavati direktan kontakt oči u oči i ako krenete ka divljoj svinji, postoji mogućnost da i ona krene na vas.Čovek treba ubrzanim korakom da se udalji, potpuno je bespotrebno i nepraktično imati bilo kakvu vrstu kontakta", rekao je Budimir Grubić, direktor JKP „Veterina Beograd“.

Ako se i sretnete sa divljom svinjom ili šakalom, najvažnije je da ostanete smireni i ne prilazite životinji. A ako ih do sada niste videli, to ne znači da nisu bili u vašem kraju.

Kurir.rs/RTS

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