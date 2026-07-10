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Muzej Nikole Tesle je na svom sajtu najavio da će danas, 10. jula, na 170. rođendana Nikole Tesle (1856-1943) ulaz u ovu instituciju biti besplatan.

Kako je navedeno, dok za individualne posete nije potrebna najava i rezervacije, to je potrebno uraditi za stručna vođenja koja će biti besplatna na pola sata prema rasporedu koji će biti objavljen na sajtu.

Muzej Nikole Tesle u Beogradu je otvoren za javnost 20. oktobra 1955. godine, a 1957. je početak njegove muzeološke delatnosti, jer je tek tad, urnom koja je doneta u muzej, bila upotpunjena stalna postavka.

Muzej jedini čuva originalnu i ličnu zaostavštinu Nikole Tesle i poseduje preko 160.000 originalnih dokumenata, preko 2.000 knjiga i časopisa, preko 1.200 istorijsko-tehničkih eksponata, preko 1.500 fotografija i staklenih fotoploča originalnih tehničkih predmeta, instrumenata i uređaja, kao i preko 1.000 planova i crteža.

Kurir.rs

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