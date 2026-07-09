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Deca sa Čukarice i ovog leta imaće priliku da besplatno nauče osnove jahanja, druže se sa konjima i raspust provedu u prirodi. Zahvaljujući podršci Gradske opštine Čukarica, Udruženje „Bela griva“ od 15. jula do 15. septembra organizuje besplatnu školu jahanja namenjenu najmlađim stanovnicima ove beogradske opštine.

Kvalitetan letnji raspust

Program za decu Foto: Privatna arhiva

Reč je o programu koji ima za cilj da deci tokom letnjeg raspusta ponudi kvalitetan i sadržajan boravak u prirodi, uz rekreaciju, sport i sticanje novih znanja i veština. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Gradske opštine Čukarica, čime se nastavlja dugogodišnja uspešna saradnja Opštine i Udruženja „Bela griva“ na realizaciji programa iz oblasti omladinske politike, sporta, kulture i socijalne zaštite.

Glavni trener i jedan od osnivača Udruženja „Bela griva“ Sanja Dabović, koja je zadužena za realizaciju projekta, istakla je da je posebno raduje nastavak saradnje sa Gradskom opštinom Čukarica.

- Veliko mi je zadovoljstvo što i ovog leta, zahvaljujući podršci Gradske opštine Čukarica, deci možemo da omogućimo besplatnu školu jahanja. Čukarica je primer društveno odgovorne opštine koja prepoznaje značaj ulaganja u decu i mlade. Posebno želim da istaknem da rukovodstvo Opštine ima sluha za potrebe građana i kontinuirano podržava inicijative koje donose konkretnu korist lokalnoj zajednici. Zahvaljujući takvom pristupu, uspešno realizujemo projekte koji deci pružaju priliku za razvoj, druženje i usvajanje zdravih životnih navika. Pozivam sve roditelje da prijave svoju decu i da zajedno provedemo još jedno lepo leto uz konje, prirodu i sport -rekla je Dabović.

Većnica Gradske opštine Čukarica Jelena Milosavljević poručila je da će Opština nastaviti da ulaže u programe namenjene najmlađima.

-Naš cilj je da deci omogućimo što više kvalitetnih i besplatnih sadržaja tokom raspusta. Projekti poput škole jahanja promovišu zdrave stilove života, boravak u prirodi i razvijaju ljubav prema sportu. Zato će Gradska opština Čukarica i ubuduće pružati podršku ovakvim inicijativama -rekla je Milosavljević.

Disciplina po meri dece Foto: AP Carolyn Kaster, Kurir štampano, Amel Smajović

Većnik Gradske opštine Čukarica Aleksandar Joksimović ocenio je da saradnja sa Udruženjem „Bela griva“ predstavlja primer uspešnog partnerstva lokalne samouprave i udruženja građana.

-Kada zajedničkim snagama stvaramo programe namenjene deci i mladima, rezultat su zadovoljni učesnici i kvalitetni sadržaji koji ostavljaju dugoročan pozitivan trag u lokalnoj zajednici. Nastavićemo da podržavamo projekte koji promovišu sport, zdrav način života i zajedništvo- rekao je Joksimović.

Iz Udruženja „Bela griva“ pozvali su sve zainteresovane roditelje da prijave svoju decu za besplatnu školu jahanja i omoguće im da deo letnjeg raspusta provedu u jedinstvenom ambijentu, kroz druženje sa konjima, rekreativne aktivnosti i boravak u prirodi.

Program će trajati od 15. jula do 15. septembra, a namenjen je deci sa teritorije Gradske opštine Čukarica.

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