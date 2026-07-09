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Deca sa Čukarice i ovog leta imaće priliku da besplatno nauče osnove jahanja, druže se sa konjima i raspust provedu u prirodi. Zahvaljujući podršci Gradske opštine Čukarica, Udruženje „Bela griva“ od 15. jula do 15. septembra organizuje besplatnu školu jahanja namenjenu najmlađim stanovnicima ove beogradske opštine.

Kvalitetan letnji raspust

1/3 Vidi galeriju Program za decu Foto: Privatna arhiva

Reč je o programu koji ima za cilj da deci tokom letnjeg raspusta ponudi kvalitetan i sadržajan boravak u prirodi, uz rekreaciju, sport i sticanje novih znanja i veština. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Gradske opštine Čukarica, čime se nastavlja dugogodišnja uspešna saradnja Opštine i Udruženja „Bela griva“ na realizaciji programa iz oblasti omladinske politike, sporta, kulture i socijalne zaštite.

Glavni trener i jedan od osnivača Udruženja „Bela griva“ Sanja Dabović, koja je zadužena za realizaciju projekta, istakla je da je posebno raduje nastavak saradnje sa Gradskom opštinom Čukarica.

- Veliko mi je zadovoljstvo što i ovog leta, zahvaljujući podršci Gradske opštine Čukarica, deci možemo da omogućimo besplatnu školu jahanja. Čukarica je primer društveno odgovorne opštine koja prepoznaje značaj ulaganja u decu i mlade. Posebno želim da istaknem da rukovodstvo Opštine ima sluha za potrebe građana i kontinuirano podržava inicijative koje donose konkretnu korist lokalnoj zajednici. Zahvaljujući takvom pristupu, uspešno realizujemo projekte koji deci pružaju priliku za razvoj, druženje i usvajanje zdravih životnih navika. Pozivam sve roditelje da prijave svoju decu i da zajedno provedemo još jedno lepo leto uz konje, prirodu i sport -rekla je Dabović.

Većnica Gradske opštine Čukarica Jelena Milosavljević poručila je da će Opština nastaviti da ulaže u programe namenjene najmlađima.

-Naš cilj je da deci omogućimo što više kvalitetnih i besplatnih sadržaja tokom raspusta. Projekti poput škole jahanja promovišu zdrave stilove života, boravak u prirodi i razvijaju ljubav prema sportu. Zato će Gradska opština Čukarica i ubuduće pružati podršku ovakvim inicijativama -rekla je Milosavljević.

1/4 Vidi galeriju Disciplina po meri dece Foto: AP Carolyn Kaster, Kurir štampano, Amel Smajović

Većnik Gradske opštine Čukarica Aleksandar Joksimović ocenio je da saradnja sa Udruženjem „Bela griva“ predstavlja primer uspešnog partnerstva lokalne samouprave i udruženja građana.

-Kada zajedničkim snagama stvaramo programe namenjene deci i mladima, rezultat su zadovoljni učesnici i kvalitetni sadržaji koji ostavljaju dugoročan pozitivan trag u lokalnoj zajednici. Nastavićemo da podržavamo projekte koji promovišu sport, zdrav način života i zajedništvo- rekao je Joksimović.

Iz Udruženja „Bela griva“ pozvali su sve zainteresovane roditelje da prijave svoju decu za besplatnu školu jahanja i omoguće im da deo letnjeg raspusta provedu u jedinstvenom ambijentu, kroz druženje sa konjima, rekreativne aktivnosti i boravak u prirodi.