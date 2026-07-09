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U Ulici Pariske komune na Novom Beogradu danas je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je, prema nezvaničnim informacijama, povređeno nekoliko putnika u vozilu javnog gradskog prevoza.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio neposredno nakon izlaska autobusa iz kružnog toka, kada je vozač bio prinuđen da naglo zakoči.

Kako se nezvanično saznaje, u ovom incidentu lakše telesne povrede zadobilo je četiri ili pet osoba, koje su se u tom trenutku nalazile u autobusu.

Na lice mesta brzo su upućene ekipe Hitne pomoći kako bi ukazale prvu pomoć povređenim putnicima.

Zvanični uzrok naglog kočenja biće utvrđen nakon policijskog uviđaja koji je u toku.

Kurir.rs/Telegraf

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