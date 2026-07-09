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Beograd će ovog jula dobiti novi letnji festival namenjen svim generacijama. Tokom tri vikenda – 4. i 5, 11. i 12, kao i 18. i 19. jula – Tašmajdanski park postaće najlepši bioskop na otvorenom, gde će publika besplatno uživati u projekcijama najgledanijih filmskih hitova pod vedrim nebom!

Jedinstven koncept koji spaja film, druženje i boravak u prirodi, pružajući posetiocima priliku da letnje večeri provedu u jednom od najlepših beogradskih parkova, uz veliko filmsko platno i atmosferu kakvu mogu da pruže samo projekcije na otvorenom.

Besplatne projekcije počinju svake večeri u 21 čas, a publika će imati priliku da pogleda najpopularnije filmove koji su obeležili domaće i svetske bioskopske repertoare.

Program počinje već od 18 časova, kada posetioce očekuje Sedeći fudbal – nova sportsko-zabavna atrakcija koja će prvi put biti predstavljena beogradskoj publici. Od 18 do 20 časova svi zainteresovani imaće priliku da se besplatno oprobaju u ovoj dinamičnoj igri koja zahvaljujući jednostavnim pravilima i brzom tempu okuplja decu, mlade i odrasle u zajedničkom takmičenju i dobroj zabavi.

Pored sportskog programa i filmskih projekcija, tokom svih šest večeri posetioce očekuju brojna iznenađenja, pokloni partnera i sadržaji namenjeni čitavoj porodici, zbog čega ceo događaj predstavlja više od bioskopa – mesto susreta, druženja i stvaranja uspomena.

Tašmajdan ovog leta postaje mesto gde se filmovi ne gledaju samo na velikom platnu, već se i pamte po atmosferi koju stvaraju.

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