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Teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule dve osobe dogodila se sinoć u Batajnici, saopštila je Hitna pomoć.

Kako je navedeno, nesreća se dogodila u 22.11 časova u naselju Šangaj, kada su dvojica muškaraca pala sa vozila tipa kvad i poginula na licu mesta.

Još jedna saobraćajna nesreća dogodila se oko 22.42 časa u Resavskoj ulici kod broja 8, gde je tramvaj udario muškarca (53). On je zadobio teške telesne povrede i prevezen je u Urgentni centar.

Tokom protekle noći ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 113 puta, od čega je 28 intervencija bilo na javnim mestima.

Kurir.rs

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