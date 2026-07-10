Zbog neodložnih radova na vodovodnoj mreži više ulica na Zvezdari ostalo je bez snabdevanja vodom, a obezbeđene su auto-cisterne za građane.
Beograd
VELIKI DEO ZVEZDARE OSTAO BEZ VODE! Oglasili se iz vodovoda sa hitnim saopštenjem, isključenje će trajati ČAK 12 SATI
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Veliki broj potrošača na Zvezdari ostao je danas bez vode zbog neodložnih radova na vodovodnoj mreži, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".
Kako je navedeno, prekid u snabdevanju vodom trajaće od 8 do 20 časova, a odnosi se na potrošače u sledećim ulicama:
- Dimitrija Tucovića (od Batutove do Čingrijine)
- Čingrijina
- Preševska (od Batutove do Čingrijine)
- Milana Rakića (od Batutove do Čingrijine)
- Brsjačka
- Bukureška
- Geršićeva
- Cara Jovana Crnog
- Hektorovićeva
- Spase Garde
- Divčibarska
- Aradska
Iz Vodovoda javljaju da su za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Kurir.rs
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