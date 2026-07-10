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Veliki broj potrošača na Zvezdari ostao je danas bez vode zbog neodložnih radova na vodovodnoj mreži, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako je navedeno, prekid u snabdevanju vodom trajaće od 8 do 20 časova, a odnosi se na potrošače u sledećim ulicama:

Dimitrija Tucovića (od Batutove do Čingrijine)

Čingrijina

Preševska (od Batutove do Čingrijine)

Milana Rakića (od Batutove do Čingrijine)

Brsjačka

Bukureška

Geršićeva

Cara Jovana Crnog

Hektorovićeva

Spase Garde

Divčibarska

Aradska

Iz Vodovoda javljaju da su za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.