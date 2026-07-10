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Veliki broj potrošača na Zvezdari ostao je danas bez vode zbog neodložnih radova na vodovodnoj mreži, saopšteno je iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Kako je navedeno, prekid u snabdevanju vodom trajaće od 8 do 20 časova, a odnosi se na potrošače u sledećim ulicama:

  • Dimitrija Tucovića (od Batutove do Čingrijine)
  • Čingrijina
  • Preševska (od Batutove do Čingrijine)
  • Milana Rakića (od Batutove do Čingrijine)
  • Brsjačka
  • Bukureška
  • Geršićeva
  • Cara Jovana Crnog
  • Hektorovićeva
  • Spase Garde
  • Divčibarska
  • Aradska

Iz Vodovoda javljaju da su za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.

Kurir.rs

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