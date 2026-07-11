VOŽDOVAC, NOVI BEOGRAD I ZEMUN DANAS BEZ STRUJE: Objavljen spisak isključenja po ulicama, u jednoj opštini počinju tek po podne
Spisak isključenja struje:
Voždovac
14:00 - 17:00 USTANIČKA: 130,
Novi Beograd
09:30 - 15:00 MILENTIJA POPOVIĆA: BB,50-72, MILUTINA MILANKOVIĆA: BB,26-26,30-30,
Zemun
08:00 - 11:00 Naselje BATAJNICA: 1 SREMSKOG ODREDA: 2-90,1-89, AERODROMSKA: 68A-80,84-88i,98,1-1A,5-13,23A, BANOVAČKA: 4A-12,20,24,28,34,1-1A, BATINSKE BITKE: 2-60,1-59, BEČEJSKA: 22-26,30-32,42-44, BIHAĆKA: 2-28,1-7, BOJČINSKA: 1-15, BRAĆE MIHAJLOVIĆ-TRIPIĆ: 6-106,25v,43-45,49-51, BRAĆE RADIŠIĆ: 4A-4V,1-41, BRAĆE SAVIĆA: 2-54,1-73, BRAĆE VOJINOVIĆA: 1-1A,5-7A,11-11A,15-15A,19-19A, BRANISLAVA BARIŠIĆA: 2-6,80C-92,1-1G,55D-57, DALMATINSKIH BRIGADA: 4A-6A,10-12,20,24,36A/1-56,60,19-21A,25-33,39-43,47,51,57-57,61-85,89-91,97-103, DISKONT PKB NOVA 21: 2-14,17, ĐORĐA BOŠKOVIĆA - BATE: 6,12-16B,26-36A,42-54,3-19B,23-39,43-63B, ISLAMA GRČKOG: 4,8,12-18,17,21-31, IVANA DELNEGRA-ENGLEZA : 2-42,1-17, IVANA SENKOVIĆA: 2-78,1-73, JOVANA BRANKOVIĆA : 16-24,28-118,122-152,156-166C,170,174-176D,180-182,9-137,141-155,161-171, KATICE OPAČIĆ: 2-18,22-40,44-46,50,72,76,94-94D,98-104D,1,5-11,17-17,25A-69B, KLISINA NOVA 8: 2,3,7-17, KLISINA NOVA 9: 2A,6,10,14,18-20,3-5,9-9A,13-17, KNEZA PASKAČA : 2-14,18,1-5, KRALjA MIHAILA ZETSKOG : 2-4,8-24,30-32,48-52,1-11,45-47,51-69G,73-83,87, KRALjA RADOSLAVA : 38-120,126-148,152-178,53-85,99-99N,105-181, KRALjA UROŠA PRVOG : 2-16G,1,9A, KRALjA VLADISLAVA : 22-42,46-50B,54-102,106,110-116,120-150,13-29,33-35,39-43,47-61,65-73,77-117,121-129,133-139, MAJKE JUGOVIĆA: 16-16A,30-36,11-11E,99n, MAJORA ZORANA RADOSAVLjEVIĆA : 116-226,236-258B,262-290,207-211,215-277,281, MALA: 2-10,1, MARKA PERIČINA-KAMENjARA : 2-8A,16,24-26,32,42-70,1,25,39-43, MATROZOVA: BB, MIHALjEVAČKA: 2-20,1-19, MRCINIŠTE NOVA 28: 2-10,14-16,24-36,3-27, NIKICE POPOVIĆA: 2-18,1-13, NOVOSADSKA : 38-98,37-41,45-47,51-61D,65-75Ž,81d-81e,97g-99J,103a-109V, PALIĆKA: 2-52,1-83, PEĆINAČKA: 2-76,1-39, PILOTSKA: 2-20,1-19, PRIMOŠTENSKA: 3,11,19-21, PUKOVNIKA MILENKA PAVLOVIĆA : 160-162, RATARSKA: 2-42,1-39, ROMSKA: 2,6,14-18,23, SAVE GRKINIĆA: 2-10,1-15, SAVE RADOVANOVIĆA: 2-2A,6-8A,12-12A,16,20-20A,1-5,15-17, SEVASTOKRATORA BRANKA : 2-90,1-89, SEVASTOKRATORA DEJANA : 2-36,40,1,9-43,47-49, SEVASTOKRATORA VLATKA : 2-68,1-79, ŠIMANOVAČKA: 2-80,1-55, ŠIROKI PUT: 31e-31k, SLOBODANA MACURE : 2-4,8-12,1-15,33-37,41-69, STEVANA DUBAJIĆA : 2A-42,46-48,52-68,74-82,1-17,21-29,33-73,79-81,85-91, STOJANA BOŠKOVIĆA : 1,5-17, SVETISLAVA VULOVIĆA : 4,10,14-18,27-33,37, SVETOG RAFAILA ŠIŠATOVAČKOG : 2-12,1-15, SVETOG SERAFIMA SAROVSKOG : 2-12,1-15, VOJVODE NOVAKA : 2-6,10,20,44-46e,1-29F,33,37-39v,55M-55N,61b, VOJVODE NOVAKA 2 DEO: 16-16A,5, VOJVODE NOVAKA 3 DEO: 18, VOJVODE NOVAKA 4 DEO: 3, VOJVODE NOVAKA 5 DEO: 2,3,7, VOJVODE NOVAKA 6 DEO: 1,5, VOJVODE NOVAKA 7 DEO: 2,1-3,7,11, ZABRAN NOVA 11: 2, ŽARKA BOKUNA: 2-104,108-110,1-11,49,61-103,121-129, ŽARKA OBREŠKOG: 2-6,1A-19, Naselje ZEMUN: KLISINA NOVA 10: 8-10, ZABRAN NOVA 5: 6,26
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