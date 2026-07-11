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Tokom protekle noći u Beogradu dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima je lakše povređeno pet osoba, potvrđeno je iz Hitne pomoći.

Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 127 puta, od čega je 20 intervencija obavljeno na javnim mestima.

Kako navode iz ove službe, građani su se tokom noći najčešće obraćali za pomoć zbog hroničnih zdravstvenih tegoba, bolova u grudima i povišenog krvnog pritiska.

Kurir.rs

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