Tokom noći, ekipe Hitne pomoći intervenisale su 127 puta, a pomoć su najčešće tražili hronični bolesnici, osobe sa bolovima u grudima i povišenim krvnim pritiskom.
Beograd
BURNA NOĆ U BEOGRADU: Tri saobraćajne nezgode za nekoliko sati, petoro ljudi povređeno, oglasili se iz Hitne pomoći
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Tokom protekle noći u Beogradu dogodile su se tri saobraćajne nezgode u kojima je lakše povređeno pet osoba, potvrđeno je iz Hitne pomoći.
Ekipe Hitne pomoći intervenisale su ukupno 127 puta, od čega je 20 intervencija obavljeno na javnim mestima.
Kako navode iz ove službe, građani su se tokom noći najčešće obraćali za pomoć zbog hroničnih zdravstvenih tegoba, bolova u grudima i povišenog krvnog pritiska.
Kurir.rs
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