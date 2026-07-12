Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.

  • Voždovac, Crkva Svetog Jovana Vladimira 10-14 časova
  • Vračar, Hram Svetog Save 10-14 časova
  • Novi Beograd, Crkva Svetog Simeona Mirotočivog 10-14 časova
  • Palilula, Crkva Svetog Apostola i Evanđeliste Marka 10-14 časova
  • Stari grad, Crkva Svetog Aleksandra Nevskog 10-14 časova
  • Čukarica, Crkva Vaznesenja Gospodnjeg 10-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradBURNA NOĆ U BEOGRADU: Tri saobraćajne nezgode za nekoliko sati, petoro ljudi povređeno, oglasili se iz Hitne pomoći
Hitna pomoć
BeogradVOŽDOVAC, NOVI BEOGRAD I ZEMUN DANAS BEZ STRUJE: Objavljen spisak isključenja po ulicama, u jednoj opštini počinju tek po podne
Utičnica
BeogradVELIKI DEO ZVEZDARE OSTAO BEZ VODE! Oglasili se iz vodovoda sa hitnim saopštenjem, isključenje će trajati ČAK 12 SATI
VODA - NESTAŠICA - FOTO - JOVAN - NIKOLIĆ (1).JPG
BeogradVELIKE IZMENE U SAOBRAĆAJU U OBRENOVCU: Zatvorene glavne ulice zbog Petrovdanskog vašara, građani upućeni na alternativne pravce, GSP vozi izmenjenim trasama
IMG_20260129_154706_1.jpg
BeogradDVOJICA MLADIĆA POGINULA U BATAJNICI, MUŠKARCA UDARIO TRAMVAJ U RESAVSKOJ: Oglasili se iz Hitne pomoći nakon strašne noći, ovo su prvi detalji
Hitna pomoć