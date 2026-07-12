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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.

Voždovac, Crkva Svetog Jovana Vladimira 10-14 časova

Vračar, Hram Svetog Save 10-14 časova

Novi Beograd, Crkva Svetog Simeona Mirotočivog 10-14 časova

Palilula, Crkva Svetog Apostola i Evanđeliste Marka 10-14 časova

Stari grad, Crkva Svetog Aleksandra Nevskog 10-14 časova

Čukarica, Crkva Vaznesenja Gospodnjeg 10-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.