Građani Srbije mogu danas dobrovoljno dati krv na više lokacija, uključujući crkve i Institut za transfuziju krvi
Transfuzija krvi
Akcija dobrovoljnog davanja krvi: Pogledajte na kojim lokacijama danas možete da pomognete i spasite nečiji život
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Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade na više lokacija u Srbiji.
- Voždovac, Crkva Svetog Jovana Vladimira 10-14 časova
- Vračar, Hram Svetog Save 10-14 časova
- Novi Beograd, Crkva Svetog Simeona Mirotočivog 10-14 časova
- Palilula, Crkva Svetog Apostola i Evanđeliste Marka 10-14 časova
- Stari grad, Crkva Svetog Aleksandra Nevskog 10-14 časova
- Čukarica, Crkva Vaznesenja Gospodnjeg 10-14 časova
Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.
Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.
Kurir.rs
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