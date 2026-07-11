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Na aerodromu Nikola Tesla danas je došlo do požara na jednom automobilu.

Za sada nije poznato kako je došlo do izbijanja vatre, kao ni da li u incidentu ima povređenih.

Vozilo se zapalilo na parkingu, nedaleko od ulaza u aerodromsku zgradu, dok se gust crni dim ubrzo proširio iznad ovog dela aerodromskog kompleksa i bio vidljiv sa velike udaljenosti.

Na lice mesta ubrzo su stigle vatrogasno-spasilačke ekipe, koje su lokalizovale požar i sprečile njegovo dalje širenje na okolna vozila.