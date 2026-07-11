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Na parkingu Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu danas oko 16 sati zapalio se automobil, nezvanično je potvrđeno agenciji Beta u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).

Požar je ugašen, a prema prvim informacijama niko nije povređen.

Vozilo je bilo parkirano u neposrednoj blizini ulaza u aerodromsku zgradu.

Vatra se nije proširila na druge automobile.

Kurir.rs/Beta

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