Na parkingu Aerodroma Nikola Tesla u Beogradu izbio je požar na automobilu, koji je brzo ugašen. Nije bilo povređenih.
Beograd
OKONČANA DRAMA ISPRED AERODROMA NIKOLA TESLA: Vatrogasci ugasili požar na automobilu, poznato da li u incidentu ima povređenih
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Na parkingu Aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu danas oko 16 sati zapalio se automobil, nezvanično je potvrđeno agenciji Beta u Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP).
Požar je ugašen, a prema prvim informacijama niko nije povređen.
Vozilo je bilo parkirano u neposrednoj blizini ulaza u aerodromsku zgradu.
Vatra se nije proširila na druge automobile.
Kurir.rs/Beta
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