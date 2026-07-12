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Beograd i ove nedelje nudi izuzetno bogat i raznovrstan kulturni program, idealan za sve generacije koje žele da kvalitetno provedu slobodan dan. Ukoliko još uvek niste isplanirali nedeljne aktivnosti, prestonički muzeji i kulturne manifestacije pripremili su sadržaj koji ne treba propustiti.

Za ljubitelje umetnosti i svetske baštine, u Etnografskom muzeju otvorena je fascinantna izložba "Izuzetni tekstili Meksika", koja donosi dah tradicije i živopisnih boja ove latinoameričke zemlje. Istovremeno, oni koji žele da plove kroz domaću istoriju mogu posetiti Istorijski muzej Srbije i pogledati postavku pod nazivom "Čekajući stalnu postavku".

Najmlađi sugrađani i njihovi roditelji imaće priliku da uživaju na otvorenom, jer se u okviru popularne manifestacije „Leto na Gardošu” izvodi čuvena dečja predstava "Uspavana lepotica". Savršen spoj istorijskog ambijenta Zemuna i pozorišne magije garantuje odličnu zabavu za nedeljno popodne.