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Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u Ulici Mis Irbijevoj (Faza 3), na delu od Križanićeve do Ulice Vojislava Ilića, od 13. do 17. jula doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj predmetne deonice, pri čemu se privremeno ukida trolejbuska linija 21, dok će autobuska linija 20 u oba smera saobraćati ulicama Vojislava Ilića, Ustaničkom i dalje redovnom trasom.

Vozila javnog prevoza će na izmenjenim delovima trasa koristiti sva postojeća stajališta javnog prevoza.

Kurir.rs/Beograd.rs

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