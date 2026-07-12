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Nevreme koje je zahvatilo Beograd ne prestaje, a pored kiše, širom prestonice čuju se snažne grmljavine. Jaka kiša u centru grada pada bez prestanka već više od sat vremena, dok na pojedinim višim delovima Beograda ima i pojave sugradice i grada.

Prema radarskim snimcima kretanja oblačnosti, snažan oblačni sistem i dalje se nalazi iznad prestonice, a ukoliko se njegovo kretanje nastavi prema trenutnoj putanji, nevreme bi Beograd moglo da zahvata još najmanje sat vremena. Nakon toga očekuje se postepeno premeštanje oblačnosti ka jugu Srbije.

Foto: Privatna arhiva

Velika količina vode napravila je probleme u pojedinim delovima grada. U Radničkoj ulici na Čukarici ponovo su se pojavile veće količine vode, što je lokacija na kojoj nakon jačih padavina često dolazi do problema sa odvodnjavanjem.

Problemi su zabeleženi i kod Ade Huje, gde su pojedine ulice poplavljene nakon obilne kiše.

RHMZ UPALIO ALARM

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) ranije je izdao hitno upozorenje zbog snažne konvektivne oblačnosti koja se premeštala preko Srbije.

- Jaka konvektivna oblačnost koja na području juga Bačke i Srema uslovlјava jake plјuskove sa grmlјavinom, jakim vetrom, a ponegde i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada, ima tendenciju širenja i premeštanja ka Beogradu, severu Šumadije i jugu Banata - naveo je RHMZ u upozorenju.

Kretanje nevremena u 10 sati Foto: Printscreen/Vreme i radar

Kretanje nevremena u 11 sati Foto: Printscreen/Vreme i radar

Kretanje nevremena u 12 sati Foto: Printscreen/Vreme i radar

Prema poslednjoj najavi meteorologa, naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje je zahvatilo severne, zapadne i jugozapadne predele Srbije proširilo se i na druge krajeve.

Lokalno jaki konvektivni razvoji doneli su intenzivne pljuskove sa grmljavinom, jak vetar u zoni pljuskova, a ponegde i kratkotrajnu pojavu sugradice i grada.

Na području Beograda očekuje se promenljivo vreme, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Duva slab i umeren severozapadni vetar, dok u zoni pljuskova kratkotrajno može biti jak.