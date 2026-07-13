isključenja struje
VRAČAR, NOVI BEOGRAD... Danas bez struje delovi ove 4 opštine, proverite da li ste na spisku
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Spisak isključenja struje u Beogradu
Vračar
08:00 - 11:00 NEVESINjSKA: 1A,5,11-23,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 PALMIRA TOLjATIJA: 8-34,5,9A,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje ZABREŽJE: ZABREŠKIH PARTIZANA: 30-32,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Kolubarski Trg 108-156,73-235,Živojina Žujovića,Nadežde Petrović,Branka Ćopića,Radovana Dragovića,Venčačka,Franje Kluza,Aksentija Miladinovića,Malog Radojice,Jug Bogdanova,Kneginje Milice.
09:00 - 14:30 Lajkovac: Hajdučka,Vojvode Putnika,Desanke Maksimović,Dragomira Čančarevića,1300Kaplara,Lazarevića sokak,Vojvode Mišića 170-196,Prote Mateje (do Emona).
Kurir.rs
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