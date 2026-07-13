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Recept za pripremu je jednostavan, a potrebno je malo strpljenja i osećaj. Ove godine tegle sa džemom, kao i flaše sa sokom od kajsija napunila je Ljubinka Vasić, iz domaćinstva u Zvečkoj kod Obrenovca.

Ljubinka džem pravi sa posebnom pažnjom, bez žurbe, samo voće, šećer i malo starinske magije.

- Pravila džem, pravila sok, i mislila da pravim slatko, ne znam, možda i to odlučim. Ove godine su kajsije lepe, slatke i sočne.

- Nije ih bilo dugo, nekoliko godina nije bilo uopšte, a sad baš su rodile ove godine.

Najlepši džem pravi se od zrelih, mirisnih kajsija koje se gotovo tope pod prstima, a recept je više nego jednostavan.

- Ja sam džem pravila, mi smo mleli na vodenicu meso, znate, i kuvala, i onda dodala šećer samo po ukusu.

1/4 Vidi galeriju Ljubinkin domaći džem od kajsija Foto: RTV Mag Youtube printscreen

- A može i onako cele, one se raskuvaju, ali može i mlevene, meni lepše budu one mlevene.

S obzirom na to da je kajsija bilo u izobilju, određena količina odvojena je kako bi se pripremio i sok, tačnije sirup.

Sok se prokuva, pa se onda kroz cediljku procedi, i kad se ohladi, ja kao i za višnje, dodam šećer, dodam limuntus, i to je to.

Sezona kajsija polako prolazi, međutim na stablima ima još malo roda jer su zasađene različite sorte.

- Sad je ova druga sorta kasnija, ove rane već su prošle odavno. Kod mene još malo, možda ima jedna ta kasnija, a ova rana već prošla, veli Ljubinka.