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JKP „Beogradske pijace” je i ove godine podržalo 8. Međunarodni festival najboljih ilustracija – Ilustrofest, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Festival se održava od 10. do 17. jul na Beogradskoj tvrđavi, ispod Velikog stepeništa, pod pokroviteljstvom Banke Poštanska štedionica i uz podršku Javnog preduzeća „Beogradska tvrđava”. Ulaz je slobodan.

Na festivalu će biti organizovana velika međunarodna izložba najboljih ilustracija iz celog sveta, a tokom vikenda, 11. i 12. jula, od 17 do 21 čas i brojne besplatne radionice za decu.

Izložbom su obuhvaćene ilustracije koje su rađene za dečje i knjige za odrasle, ilustracije iz oblasti dizajna i advertajzinga, ilustracije u magazinima, društveno odgovorne ilustracije, kao i najbolji lični projekti svetskih kreativaca.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

U okviru Ilustrofesta biće održan već tradicionalni Art bazar 10, 11, 13. i 17. jula, od 18 do 22 časa. JKP „Beogradske pijace” pruža podršku mladim ilustratorima, kako bi podstaklo lokalnu kreativnost.