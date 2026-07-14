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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Zvezdara, u utorak, 14. jula, od 9 do 14 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama Radeta Markovića, Radmile Savićević i Steve Žigona, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Potrošači u okolnim ulicama imaće umanjen pritisak vode.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Grocka, u utorak, 14. jula, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Mokroluškoj ulici, u naselju Kaluđerica.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs, saopšteno je iz ovog komunalnog preduzeća.

Kurir.rs/Beograd.rs

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