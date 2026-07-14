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Spisak isključenja struje u Beogradu

Palilula

09:00 - 16:00 Naselje Krnjača: PANČEVAČKI PUT: 58,

Čukarica

08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: BOROVA: 2-8,1-3, BREZA: 4-12,7-13, CRVENIH HRASTOVA: 10-16,7-11,

Novi Beograd

10:00 - 14:00 DžONA KENEDIJA: 55-57, IZLETNIČKI PUT: 2,12-14,18,24-24F/8,5, RADOJA DAKIĆA: 9-13B,21-23, TOŠIN BUNAR: 94,112-134a,83-91,95-115,119, ZELENGORSKA: 4-8,1,

Zemun

09:00 - 15:00 BATAJNIČKI DRUM: 3,
10:00 - 14:00 MAJEVIČKA: 2-6,10A-10G,36,1,7,19,23, ZELENGORSKA: 2-10A,14-14a,1-5E/7,83,

Obrenovac

08:30 - 15:00 Naselje Draževac: DRAŽEVAC: 180-182,186-188,194,198,181,185,189,195-197, DRAŽEVAČKA: 228,232-236,240,244-252,267-273,277-287, VEVERIČKI KRAJ: 6,18,32,1-5,9-13,

Lazarevac

08:00 - 11:00 Veliki Crljeni (zaseok Simića kraj).

12:00 - 15:00 Tulež (zaseok kod Škole).

09:00 - 13:00 Milovana Lazarevića 65b-146,Branka Radičevića 86,86b,86v, Milice Stojadinović-Srpkinje 1-32,Botanička,Branka Pešića,Ljubiše Božovića,Milojke Večerinović,

Kurir.rs

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