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Jedna od najpopularnijih turističkih tura, razgledanje grada otvorenim autobusom, usled velikog interesovanja od sada je na raspolaganju Beograđanima i turistima svakog dana u nedelji osim ponedeljkom, i to u dva termina, u 11 i 13 časova, saopšteno je iz Turističke organizacije Beograda.

Uz pomoć audio-vodiča, posetioci mogu na engleskom, francuskom, italijanskom, ruskom, nemačkom, kineskom, turskom, grčkom i srpskom jeziku, prolazeći pored važnih lokacija i turističkih atrakcija, da čuju priču o istoriji i kulturi našeg grada.

Karte po ceni od 1.500 dinara za odrasle i 1.000 dinara za decu do 12 godina mogu se rezervisati u info centru TOB-a u Knez Mihailovoj 56, kupiti na šalteru BS Turs u Jurija Gagarina 12a i u autobusu pre početka vožnje.

Vožnja traje oko 70 minuta, a polazak je sa obeleženog stajališta za turističke autobuse na Trgu Nikole Pašića.