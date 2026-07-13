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Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” vršiće danas suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama uređajima sa zemlje i vode od 19 do 23 časa, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: nasip od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Jojkićev dunavac, Crvenka, groblje Mali zbeg, BSK Borča, kanali uz Vizelj i Put Stara Borča – Crvenka, nasip Crvenka – izlaz ka Kovilovu, nasip od Pančevačkog mosta ka Malom raju, Mali raj, Azilantski centar i Katin kanal, Dunavac, Opovački dunavac, naselja Vrbovski, Besni fok, Široka greda, jezero Veliko blato, Ovčanski Sebeš, Kovilovo, Jabučki i Glogonjski rit, Borča, Stara Borča, Kotež, Popova bara, Mali zbeg, Put za Ovču, Borča pretok, Ovča, Partizanski blok, Padinska skela, naselja Grga Andrijanović, Sava Kovačević, Braća Marić i Mali raj.

Tretmani će biti sprovedeni ukoliko to vremenski uslovi budu dozvolili, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalnu temperaturu i snagu vetra. Kišoviti vremenski uslovi pogoduju razmnožavanju komaraca, a zbog termolabilnosti preparata nije moguće sprovesti akciju suzbijanja komaraca.

Iz „Čistoće” apeluju na sugrađane da imaju razumevanje i strpljenje za njihove ekipe, te da im omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Takođe, upućen je apel sugrađanima da obezbede fizičku barijeru od komaraca na prozorima, isprazne eventualna skladišta vode u dvorištima, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame.

Ukoliko građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 sata, i subotom od 8 do 14 sati.

Povećanu brojnost komaraca sugrađani mogu prijaviti na imejl adrese: info.centar@gradskacistoca.rs i ekologija@gradskacistoca.rs, zatim slanjem poruke na zvaničnu Instagram stranicu preduzeća @gradska_cistoca_beograd, kao i pozivom na broj telefona Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine 011/3054-039.

Preparat koji ekipe „Čistoće” koriste registrovan je kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.