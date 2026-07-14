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Protekle noći u Beogradu nije bilo saobraćajnih nezgoda, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Dežurne ekipe intervenisale su ukupno 128 puta, od čega 29 puta na javnim mestima. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među kojima najviše srčani i astmatičari i onkološki pacijenti.

Kurir.rs/Beta

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