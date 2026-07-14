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Posle jutrošnjeg manjeg zastoja na Gazeli, u smeru ka gradu zbog pokvarenog autobila koji je stajao u desnoj traci, gužvi nema niti uobičajenih dugih kolona.

Sve se kreće, kao i na ostalim uobičajenim problematičnim tačkama poput Autokomande koja je gotovo i neobično poluprazna za ovo doba dana.

GSP vozila idu u redovnom režimu po letnjem redu vožnje.

1/6 Vidi galeriju Jutarnji špic u Beogradu Foto: screenshot Naxi kamere

AMSS: Veliki broj vozila na putevima, kamioni čekaju na granicama od dva sata do pet sati

Automoto savez Srbije (AMSS) upozorava da vožnja na dugim relacijama u turističkoj sezoni u uslovima kada je na putevima veliki broj vozila zahteva potpunu pažnju vozača.

U jutrošnjem saopštenju se ukazuje da umor nastaje postepeno i da je pad koncentracije najčešći uzrok zbog kojeg vozač lako gubi kontrolu nad vozilom, te poziva da se izbegava putovanje u najtoplijem delu dana, a ukoliko je nephodno tada putovati praviti češće pauze tokom vožnje.Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Putnička vozila se na prelazu Preševo zadžavaju 20 minuta.

Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Šid čekaju pet sati, na Bezdanu četiri sata na Kelebiji i Batrovcima tri sata, a na Horgošu dva sata.