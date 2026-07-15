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Zbog stavljanja u funkciju novopoloženog cevovoda u opštini Savski venac, u sredu, 15. jula, od 8 do 17 sati bez vode će ostati potrošači u Karađorđevoj (od Crnogorske do Kraljevića Marka), Kraljevića Marka (od Karađorđeve do Gavrila Principa), Svetozara Radića i Hercegovačkoj, saopštavaju iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

Istoga dana, zbog planiranih radova u opštini Vračar, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u Nevesinjskoj ulici.

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u sredu, 15. jula, od 8 do 20 sati vodu neće imati potrošači u ulicama: Dimitrija Tucovića (od Batutove do Čingrijine), Čingrijinoj, Preševskoj (od Batutove do Čingrijine), Milana Rakića (od Batutove do Čingrijine), Brsjačkoj, Bukureškoj, Geršićevoj, Cara Jovana Crnog, Hektorovićevoj, Spase Garde, Divčibarskoj i Aradskoj ulici.

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne, a potrošači se mole da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.