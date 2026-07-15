Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tokom izvođenja radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u Husovoj ulici na Voždovcu – Faza 6, od 15. do 24. jula doći će do promena u radu linija javnog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Radovi se izvode na kolovozu Husove ulice, na delu od zone raskrsnice sa Ljubićkom ulicom do zone raskrsnice sa Ulicom Miška Jovanovića, i podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj ulice na posmatranoj deonici, pri čemu će vozila javnog prevoza saobraćati na sledeći način:

– vozila sa linija 25 i 25P će u oba smera saobraćati ulicama Braće Jerković, Darvinovom, Zaplanjskom, Peka Pavlovića, Miloša Jovanovića i dalje redovnim trasama;

– vozila sa linije KC1 će saobraćati od autobuskog stajališta „Beograd (jug)”, koje u redovnom režimu koristi linija 36, sledećom trasom: Nova 6 – Nova 5 – Nova 7 – Tabanovačka – petlja „Autokomanda” – Bulevar oslobođenja – Bokeljska – Ustanička – Jovana Subotića – Moto-put M11 – izlazna rampa sa Moto-puta M11 na petlju „Autokomanda” – Ustanička – Bokeljska – Bulevar oslobođenja – Trg Slavija – Nemanjina – Svetozara Markovića – Pasterova – Bulevar oslobođenja – isključenje sa Bulevara oslobođenja na Moto-put M11 (smer ka Nišu) – Moto-put M11 – rampa za isključenje na stajalište „Beograd (jug)” – Nova 7 – Nova 6 do autobuskog stajališta „Beograd (jug)”, koje u redovnom režimu koristi linija 36.

Vozila će na izmenjenim delovima trasa koristiti postojeća i privremena autobuska stajališta za linije 25 i 25P:

– „Centralno groblje 1” (#3537 – smer ka Ulici braće Jerković) u Darvinovoj ulici ispred kućnog broja 2, odnosno oko 30 metara posle zone raskrsnice Darvinove i Ulice Tome Rosandića;

– „Centralno groblje 1” (#3538 – smer ka Zaplanjskoj ulici) u Darvinovoj ulici prekoputa kućnog broja 2, odnosno oko 20 metara ispred zone raskrsnice Darvinove i Ulice Tome Rosandića.