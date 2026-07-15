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Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP-a „Gradska čistoća” vršiće u sredu 15. jula suzbijanje odraslih jedinki komaraca uređajima sa zemlje i vode na javnim površinama Beograda od 19 do 23 časa.

Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Bojčinska šuma, nasip Progar – deo ka „Tarzan plaži”, Boljevci uz kanale i deo uz Savu ka Nautičkom selu, nasip od Bloka 45 ka Ostružničkom mostu i Jakovu, potom naselja Pećani, Rucka i Ostružnička šuma, nasip od Malog raja do Jabučkog rita, nasip od Pančevačkog mosta ka Malom raju, Mali raj, Azilantski centar i Katin kanal, naselja Kanarevo brdo, Miljakovac, Vidikovac, Petlovo brdo, Skojevsko naselje i Kneževac, Sunčani breg, Miljakovačko brdo, Batajnica, Cerak vinogradi, Čukarička padina i Banovo brdo, Dedinje, Lisičiji potok, Prokop, Topčidersko brdo, Diplomatska kolonija i naselje Šangaj.

Suzbijanje komaraca biće realizovano isključivo ukoliko to vremenski uslovi budu dozvolili, što podrazumeva odsustvo kiše, optimalnu temperaturu i snagu vetra.

Iz „Čistoće” apeluju na sugrađane da imaju razumevanje i strpljenje za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine, koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Takođe, ovo komunalno preduzeće apeluje na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, koji su idealna mesta za razmnožavanje komaraca, zatim da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće” omoguće nesmetan rad.

Ekipe JKP-a „Gradska čistoća” nastaviće da sprovode akcije suzbijanja komaraca i u narednim danima ukoliko to dozvole vremenske prilike.

U slučaju da građani primete povećanu brojnost komaraca na određenom lokalitetu, o tome mogu da obaveste Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova. Povećanu brojnost komaraca sugrađani mogu prijaviti i dopisom na imejl adrese info.centar@gradskacistoca.rs i ekologija@gradskacistoca.rs, slanjem poruke na zvaničnu Instagram stranicu preduzeća @gradska_cistoca_beograd, kao i pozivom na broj telefona Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine 011/3054-039.

Preparat koji ekipe ovog preduzeća koriste za tretmane termalnog i hladnog zamagljivanja odraslih jedinki komaraca sa zemlje i vode registrovan je kod Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisan u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah, navodi se u saopštenju JKP-a „Gradska čistoća”.