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Zamenik predsednika Skupštine grada Igor Jovanović položio je danas, u ime Grada Beograda, venac na Spomenik zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu povodom nacionalnog praznika Republike Francuske, koji se obeležava 14. jula u znak sećanja na pad Bastilje i početak Francuske revolucije.

On je u izjavi za Beoinfo podsetio da Grad Beograd neguje kulturu sećanja i duboko poštuje istorijske veze sa Francuskom. Spomenik zahvalnosti Francuskoj nije samo spomenik jednom vremenu, već trajni podsetnik da su solidarnost, savezništvo i međusobno poštovanje vrednosti koje nadživljavaju generacije.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

– Danas, sa Kalemegdana, sa mesta koje simbolizuje istoriju, slobodu i identitet Beograda, odajemo počast prijateljstvu koje su naši narodi gradili decenijama i koje je svoju najveću snagu pokazalo u najtežim trenucima. Beograd je oduvek bio grad koji spaja različite kulture, narode i ideje. Upravo zato nastavljamo da gradimo odnose zasnovane na poverenju, poštovanju i saradnji, jer verujemo da su to vrednosti koje čine snagu svakog velikog grada – rekao je Jovanović.

On je istakao da čuvajući uspomenu na zajedničku istoriju, istovremeno pokazujemo da je Beograd grad koji poštuje svoje prijatelje, neguje tradiciju i ostaje otvoren za saradnju, dijalog i povezivanje sa evropskim prestonicama.

Foto: Beograd.rs, Beoinfo

– U ime Grada Beograda i u svoje lično ime čestitam građanima Republike Francuske nacionalni praznik, uz želju da prijateljstvo Beograda i Francuske nastavi da se razvija u duhu međusobnog uvažavanja i zajedničkih vrednosti – poručio je Igor Jovanović.

Vence su položili ambasadorka Francuske Florens Ferari, ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, predstavnici Ministarstva odbrane, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, udruženja građana, veterani i prijatelji Francuske.