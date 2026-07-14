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Obilaznica oko Beograda od danas nosi naziv po nekadašnjem ministru saobraćaja i infrastrukture koji je značajno doprineo realizaciji tog infrastrukturnog projekta - "Milutin Mrkonjić".

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izrazio je zahvalnost predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je ispunio obećanje da ta obilaznica ponese Mrkonjićevo ime.

U skladu sa odlukom Vlade, Putevi Srbije su danas postavili tablu sa imenom "Milutin Mrkonjić".

"U ime Socijalističke partije Srbije želim da se naiskrenije zahvalim predsedniku Aleksandru Vučiću na ispunjenom obećanju da će obilaznica oko Beograda biti nazvana imenom Milutina Mrkonjića. Naš drug i politički otac je to zaslužio", napisao je Dačić u objavi na Instagramu.

Podsetimo, Vučić je na otvaranju obilaznice sredinom 2023. predložio, a Vlada Srbije u novembru prošle godine usvojila da se ona nazove po Milutinu Mrkonjiću.