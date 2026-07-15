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Potpuno obnovljen "Park ljubavi" u Bloku 1 od danas je dostupan Novobeograđanima. Na površini od 1.595 kvadratnih metara uređene su zelene površine, postavljen novi mobilijar, pešačke staze i kružne klupe, obnovljena je i čuvena fontana „Igra mladosti“, koja je simbol ovog bloka i po kojoj su građani ovom kraju dali naziv. Park je dobio i prepoznatljivu klupu u obliku srca, namenjenu uživanju u ambijentu, fotografisanju i stvaranju novih uspomena.

Otvaranju obnovljenog prostora prisustvovali su predsednica Gradske opštine Novi Beograd Ivana Nikolić, ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov, predstavnici resornog ministarstva i lokalne samouprave, kao i brojni stanovnici ovog dela Novog Beograda.

Predsednica Gradske opštine Novi Beograd Ivana Nikolić istakla je da očekuje da će obnovljeni park postati omiljeno mesto za odmor, druženje i rekreaciju svih generacija Novobeograđana.

- Obnova "Parka ljubavi" zajednički je projekat Gradske opštine Novi Beograd i Ministarstva zaštite životne sredine u koji je uloženo 11.653.000 dinara. Kompletno smo obnovili fontanu "Igra mladosti", delo vajara Velizara Miloševića iz 1968. godine. Uredili smo pešačke staze, postavili nove klupe i đubrijere, a tokom predstojeće sezone sadnje, u okviru projekta "Zeleni Novi Beograd", park će biti dodatno obogaćen sadnicama visokog, srednjeg i niskog lišćara, kao i različitim vrstama ukrasnog bilja.

1/6 Vidi galeriju Park ljubavi na Novom Beogradu Foto: Info NBGD

- Zahvaljujem Ministarstvu zaštite životne sredine i ministarki Sari Pavkov na podršci i uspešnoj saradnji. Zajedničkim radom realizujemo projekte koji direktno doprinose očuvanju životne sredine i unapređenju kvaliteta života naših sugrađana. Uz podršku Ministarstva već smo ozelenili dvorište Osnovne škole "Kneginja Milica", uklonili devet divljih deponija, a nedavno smo potpisali i ugovor o sufinansiranju pošumljavanja prostora na uglu ulica Jurija Gagarina i Dr Ivana Ribara u Bloku 61, za koji je Ministarstvo opredelilo šest miliona dinara. Tim projektom biće zasađene 44 nove sadnice. To je nastavak projekta "Zeleni Novi Beograd", u okviru kojeg smo do sada posadili više od 2.000 sadnica - rekla je predsednica Nikolić.

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov istakla je da je cilj resornog ministarstva da, pored već tradicionalnih konkursa za ozelenjavanje javnih površina širom Srbije, podstakne i projekte koji doprinose uređenju ambijentalnih celina i očuvanju predeonog diverziteta.

- Po prvi put smo ove godine raspisali konkurs za uređenje javnih površina koji ne podrazumeva samo sadnju, već i postavljanje mobilijara, primenu mera energetske efikasnosti i sve ono što jedan prostor može da učini lepšim i kvalitetnijim za porodice, mlade i sve naše sugrađane. Trenutno na teritoriji opštine Novi Beograd imamo deset parkova, a u Bloku 61 napravićemo još jednu novu zelenu oazu - rekla je ministarka Pavkov.

Predstavnici stanara stambene zajednice "Pariske komune" 7, 9 i 11 uručili su zahvalnicu Gradskoj opštini Novi Beograd, zahvalivši na tome što zajedno sa građanima gradi lepši, zeleniji i humaniji Novi Beograd.